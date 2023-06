Sardegna: spesa e personale, come sta la sanità della Regione

Cagliari, 17 giu. (Adnkronos) – Il Covid ha colpito non solo la salute e il benessere psico-fisico di molte persone, ma anche la possibilità di accedere alle cure. In che stato si trova il comparto sanitario della Sardegna? Secondo i dati del Mef, nel 2021 la spesa sanitaria corrente in Italia è stata pari 126.640 milioni di euro, dei quali 3.599,3 destinati alla Sardegna, con un aumento di 230 milioni di spesa rispetto al 2020. Un dato che posiziona la Regione all’11° posto, con una spesa di circa un terzo inferiore rispetto ad altre grandi regioni del Mezzogiorno come Campania e Sicilia.

In Sardegna i risultati d’esercizio sono negativi in percentuale rispetto al finanziamento effettivo per regione: -7,1% nel 2021, peggio hanno fatto solo Valle d’Aosta, Molise e province autonome di Bolzano e di Trento. Una delle voci maggiormente cresciute nel triennio 2019-2021 è quella per l’acquisto di farmaci, passata da 325,7 milioni di euro del 2019 a 366,2 milioni del 2021.

Tra i dati più significativi della sanità dell’Isola si registra anche uno dei valori percentuali per spesa specialistica più bassi dopo Calabria, Abruzzo, Liguria. Inoltre, la Regione ha una delle percentuali più basse (5,4%, dietro solo a Lombardia 4,4% e Liguria 4,7%) nel rapporto tra spesa per l’assistenza medica generica da convenzione e la spesa sanitaria corrente regionale. In deciso aumento invece il valore delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, cresciute del 21,4% dal 2020 al 2021.

Il report Crenos 2023 sull’economia della Sardegna, elaborato a partire da dati Mef, Ministero della Salute e Istat, ha verificato gli adempimenti a cui sono tenuti i Servizi Sanitari Regionali (SSR) attraverso l’analisi di 88 diversi indicatori, a cui viene attribuito un punteggio da 0 a 100 per ogni area di assistenza (prevenzione, distrettuale, ospedaliera). Le regioni adempienti sono quelle con valore maggiore a 60, quelle inadempienti minore di 60.

Per quanto riguarda l’area prevenzione, nel 2020, la Sardegna ha raggiunto il punteggio di 70,8, superiore alla media del Mezzogiorno (68,1 punti), nonostante il calo generalizzato rispetto al 2019, comunque più contenuto sull’Isola rispetto al Paese (-7,5 punti, media nazionale -12,5). Riguardo invece all’area distrettuale, che dipende da diversi fattori, la Sardegna risulta ben al di sotto della media delle regioni del Sud (48,9 contro 61,4).

Anche con riferimento alla rinuncia a prestazioni sanitarie, tra il 2019 e il 2021, la Sardegna ha un contesto in progressivo peggioramento, con un incremento dall’11,7% registrato nel 2019, al 18,3% del 2021, a fronte di una media del Mezzogiorno del 10,6%. Dal 2020 al 2021 tale percentuale è cresciuta di 3,5% punti percentuali ben più elevata rispetto alla crescita della media nazionale dell’1,4%. La scelta di rinunciare alle prestazioni sanitarie può essere dovuta alle lunghe liste d’attesa.

Sul territorio sardo nel 2020 secondo Istat sono presenti 34 istituti di cura, dei quali 25 tra ospedali pubblici, aziende ospedaliere universitarie e policlinici e 9 case di cura private accreditate. I posti letto disponibili in degenza ordinaria sono 4.788, che corrisponde a 2,99 letti ogni 1.000 abitanti, sotto la media italiana di 3,01. L’azienda ospedaliera universitaria di Sassari è la più grande della Sardegna con 814 posti letto, seguita dall’ospedale G. Brotzu di Cagliari con 695.

Confrontando gli ultimi dati Istat disponibili, dal 2018 al 2020 si nota un costante calo nel numero di posti letto, passati da 5.043 a 4.788 e un contemporaneo aumento delle degenze medie da 7,34 giorni del 2018, a 7,47 nel 2019, fino a 7,97 nel 2020. Quest’ultimo dato è però inferiore alla degenza media a livello nazionale che nel 2020 era di 8,68 giorni.