Pd: Sarracino, ‘difesa sud e rafforzamento coesione elementi identitari’

Roma, 17 giu (Adnkronos) – “Questa destra al governo sta mettendo a terra un mix di scelte, tutte politiche, che comprometterà il destino del sud ma su questo troverà l’opposizione forte del PD. Il decreto lavoro aumenta la precarietà e smonta il reddito di cittadinanza, unica misura di contrasto alla povertà. Il Pnrr si sta trasformando da grande occasione a campo di battaglia pieno di incertezze perché loro non vogliono accompagnare i processi di transizione. La destra cerca solo nemici”. Lo ha detto il deputato e responsabile Sud e Coesione della segreteria nazionale Pd Marco Sarracino nel suo intervento all’evento ‘Senza il Sud, l’Italia non cresce’, in corso a Napoli.

“L’autonomia differenziata punta ad aumenta i divari territoriali – ha ricordato l’esponente dem – a mortificare il sud e rendere più forte chi forte già lo è. Rendiamoci conto che siamo dinanzi ad un approccio antistorico, perché mentre occorrerebbe rafforzare la coesione e diminuire le disuguaglianze generate dalla pandemia, noi ci troviamo ad affrontare politiche che invece vanno nel senso opposto”.

“Allora, poiché siamo davvero dinanzi ad un governo che a tutti gli effetti è contro il sud, voglio ribadire che il nuovo Pd di Elly Schlein – ha sottolineato Sarracino – pone come elementi identitari e prioritari della propria agenda la difesa del Mezzogiorno e il rafforzamento della coesione nazionale. Lo dimostreremo in Parlamento e nel Paese coinvolgendo tutta la nostra comunità politica e tutti coloro che vogliono costrure una opposizione sociale e politica al Governo Meloni”.