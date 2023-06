Monza: fermato per controllo viene trovato con 28 grammi di hashish, arrestato

Milano, 17 giu. (Adnkronos) – E’ stato fermato per un controllo dalla polizia, che addosso gli ha trovato oltre 28 grammi di hashish e per questo è stato arrestato. E’ accaduto a Monza, a un 30enne di nazionalità ivoriana. L’uomo, già conosciuto dalle forze dell’ordine per reati inerenti allo spaccio di sostanze stupefacenti, stava transitando in bicicletta in via XX Settembre, quando gli agenti della squadra volanti dell’upg della questura di Monza e della Brianza, lo hanno fermato per un controllo e all’interno di un pacchetto di sigarette custodite in un borsello gli hanno trovato sostanza stupefacente di colore scuro.

Il 30enne è stato quindi accompagnato negli uffici della questura per l’esame della sostanza; nel frattempo è stato sottoposto ad una perquisizione, dalla quale è emerso che in una tasca interna dei pantaloni nascondeva altra droga, per un totale di 28,47 grammi, di cui 6 palline già confezionate all’interno di involucri di carta, oltre a denaro probabile provento di spaccio.

Da accertamenti in banca dati è risultato che il giovane era stato più volte arrestato o denunciato per detenzione, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti. Così è stato arrestato e posto a disposizione della procura di Monza. L’uomo è risultato anche in possesso di un permesso di soggiorno per asilo politico scaduto, con richiesta di rinnovo rigettata e successivo ricorso, in attesa di determinazione. Pertanto il questore Marco Odorisio ha attivato l’ufficio immigrazione per l’adozione dei provvedimenti amministrativi relativi alla permanenza dell’uomo sul territorio nazionale.