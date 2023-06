Monza: bimba di tre anni sfugge al controllo della zia, ritrovata in strada nella notte**

Milano, 17 giu. (Adnkronos) – Riuscendo a sfuggire al controllo della zia, alla quale era stata affidata, una bambina di tre anni è uscita di casa nel cuore della notte. L’allarme lanciato da una donna, che l’ha vista girare da sola per la strada, ha consentito ai carabinieri di portarla in salvo e riaffidarla all’affetto dei suoi cari. E’ accaduto la scorsa notte a Seregno, in provincia di Monza Brianza.

Attorno alle 4 della mattina, la centrale operativa dei carabinieri di Seregno ha ricevuto la segnalazione da parte di una residente della località Altopiano del comune di Seveso: la donna ha riferito che dalla propria abitazione sembrava avere intravisto una bambina molto piccola vagare da sola in strada. I militari del locale comando stazione hanno quindi raggiunto via Prealpi, trovando poco dopo la piccola che, scalza e con indosso solo una canottiera, camminava sul bordo della strada. Dopo averla presa a sé, i carabinieri l’hanno coperta e rassicurata e hanno cercato di capire cosa ci facesse lì e dove fossero i suoi genitori.

Inizialmente spaesata, la bimba ha fornito loro le indicazioni utili per individuare l’abitazione della famiglia, situata in una via poco distante. I militari si sono quindi presentati in casa della zia della bambina che, incredula, non ha saputo spiegare come sua nipote potesse essere uscita di casa. La piccola, rimasta in casa con lei mentre la madre si era recata a trascorrere una serata a Milano, durante la notte era riuscita ad aprire la porta di casa, verosimilmente chiusa senza mandate, e aveva cominciato a vagare lungo le strade della zona fino al provvidenziale avvistamento della residente. Poco dopo è arrivata anche la madre della bimba, che ha ripreso con sé la figlia.