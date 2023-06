Moda: da Lazza a Luke Hemmings, gli ospiti vip da Emporio Armani

Milano, 17 giu. (Adnkronos) – Dal rapper Lazza a Luke Hemmings, componente dei 5 Seconds of Summer, passando per l’attore di ‘Gossip Girl’, Thomas Doherty e il protagonista della serie tv ‘Lazarus Project’, Paapa Essiedu. Sono diversi gli ospiti italiani e internazionali che stasera hanno preso parte alla sfilata di Emporio Armani dedicata all’uomo per la prossima primavera-estate, andata in scena all’Armani/Teatro.

Tra i presenti Rosa Robson, attrice britannica che ha recitato nella serie tv in ‘Buffering’ e nel film ‘She is Love’, Jonah Hauer-King, attore britannico, volto del principe Eric nel remake live-action ‘La Sirenetta’. E ancora, il cantante Sangiovanni, l’attore Riccardo De Rinaldis Santorelli, l’attore australiano Felix Mallard, il cantante malesiano Hael Husaini e l’attore britannico Freddie Dennis. Tra gli ospiti, infine, Sebastiano Pigazzi attore americano, che recita con Sarah Jessica Parker nella seconda stagione di ‘And Just Like That’ in uscita il 23 giugno su Sky e in streaming su Now.