Meteo: in Lombardia tempo stabile e soleggiato fino a domenica

Milano, 17 giu. (Adnkronos) – Un campo d’alta pressione in espansione sull’Italia determina tempo stabile e soleggiato sulla Lombardia fino a domenica 18, con venti deboli e progressivo rialzo delle temperature. E’ quanto si legge sul bollettino meteo diffuso da Arpa Lombardia per le prossime ore.

Per lunedì 19 è atteso l’inserimento di aria più instabile da sud-ovest, con nubi irregolari e maggiore probabilità di temporali su Alpi e Prealpi, favorito da una parziale erosione dell’anticiclone sul suo bordo occidentale. Martedì 20 insisteranno le nubi, ma l’instabilità pomeridiana risulterà meno frequente.

Le temperature risulteranno in ulteriore aumento. Venti in rinforzo.