M5s: Guerini, ‘giusto trovare terreno comune ma sull’Ucraina la distanza è siderale’

Roma, 17 giu (Adnkronos) – “Giusto lavorare per unire opposizioni. Giusto trovare un terreno comune di azione per incalzare il governo sui temi del lavoro precario chiedendo risposte vere rispetto alle proposte che abbiamo depositato in Parlamento. Nessuna polemica quindi se si propone e si decide di partecipare ad una manifestazione seppur convocata da un altro partito”. Lo ha detto Lorenzo Guerini, del Pd.

“Non polemizzo sul fatto che si sia deciso di partecipare, seppur nella fase iniziale della manifestazione, senza averne discusso. Non posso però non rimarcare la mia distanza siderale da ciò che è stato detto sulla guerra di Putin all’Ucraina. Il Partito Democratico è dalla parte dell’Ucraina, della sua lotta per la libertà e per la sovranità del suo popolo”, ha aggiunto Guerini.