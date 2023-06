M5s: Boccia, ‘su lavoro e lotta a diseguaglianze Pd unisce opposizioni’

Roma, 17 giu (Adnkronos) – “Per il Pd l’agenda politica ha un punto fermo: il lavoro e la lotta alle diseguaglianze. E su questa battaglia serve l’unità delle opposizioni se vogliamo fermare nel Paese e in Parlamento questa destra che fa della precarietà e del lavoro a cottimo lo scambio politico con i loro mondi di riferimento”. Lo dice il presidente dei senatori Pd Francesco Boccia.

“Lunedì ci sarà la Direzione nazionale che aprirà una settimana parlamentare importante e la linea del Pd ribadita oggi in piazza a Roma da Elly Schlein ha un unico obiettivo: mettere con le spalle al muro il Governo Meloni e fermarlo sulla precarizzazione del lavoro, sullo stravolgimento del PNRR e sui tagli a scuola e sanità. Su questi terreni non può non esserci l’unità di tutte lo opposizioni. Chi si sottrae dalla lotta politica fa solo il gioco della destra di Meloni e Salvini”, prosegue.

“Sul decreto Lavoro la settimana prossima ci saranno passaggi parlamentari importanti con un’opposizione durissima. Abbiamo presentato, con altre forze di opposizione, emendamenti anti precarietà che il governo ha rigettato. In aula li riproporremo, convinti di poter trovare il modo di correggere un decreto pericoloso e sbagliato”, conclude.