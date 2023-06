LibDem: Marcucci presidente, ‘lista unitaria alle europee, vogliamo fare la differenza’

Roma, 17 giu (Adnkronos) – “Il nostro obiettivo è quello di rafforzare nei prossimi mesi la presenza dei liberali nella politica italiana, in vista delle elezioni europee del prossimo anno”. Lo ha detto il neo presidente di Lde Andrea Marcucci intervenendo al primo congresso nazionale dell’associazione LibDem, in cui è stato presentato il nuovo simbolo dei Liberali e democratici europei (Lde), organizzato dai fondatori Giuseppe Benedetto, Alessandro De Nicola, Sandro Gozi e Oscar Giannino.

La manifestazione si è svolta all’Unahotels di San Lazzaro di Savena (Bologna) di fronte a oltre 400 presenti si è aperta con un ricordo di Enzo Tortora a quarant’anni dal suo ingiusto arresto. I fondatori hanno poi illustrato il manifesto programmatico basato su quattro cardini fondamentali: meno spesa, meno tasse, meno deficit, meno debito.

“Vogliamo arrivare preparati all’appuntamento elettorale e costruire una lista unitaria che tenga dentro tutte le forze liberal-democratiche che in Europa aderiscono alla famiglia di Renew Europe. Non sarà una sfida semplice, ma siamo pronti e vogliamo fare la differenza”, ha spiegato Marcucci. Alla assemblea hanno partecipato, tra gli altri, Raffaella Paita, Giulia Pastorella, Luigi Marattin, Enrico Costa, Maria Stella Gelmini, Benedetto Della Vedova e il presidente di Alde Ilhan Kyuchyuk.