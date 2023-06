Giustizia: Nordio, ‘noi infarciti di errori giudiziari ma i magistrati autoreferenziali’**

Taormina, 17 giu. (Adnkronos) – “Noi siamo infarciti di errori giudiziari di persone che sono state in prigione per mesi o per anni poi sono stati assolti e nessuno ha detto niente e la magistratura continua a essere autoreferenziale dicendo che questa è la loro indipendenza e la loro autonomia”. Così il ministro Carlo Nordio a Taormina dove è intervento per presentare il suo libro ‘Giustizia’. “Io non avrei fatto il magistrato per 40 anni se non avessi onorato la magistratura ma quando le indagini sono fatte male compromettono la vita degli individui e addirittura qualcuno viene promosso, o eletto in Parlamento dopo anni di lunghe indagini”, ha aggiunto.