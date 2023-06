Giustizia: Mantovano, ‘questo governo non è ricattabile’

Roma, 17 giu (Adnkronos) – “Una riforma della giustizia in senso garantista va costruita gradualmente, questo Ddl è un primo decisivo segnale per ribadire che la politica decide, fa le sue scelte senza mettersi al tavolino e attendere la dettatura da parte delle correnti della magistratura associata, pondera e sceglie senza condizionamenti. Quando si è insediata alla presidenza del Consiglio Giorgia Meloni ha detto ‘non sono ricattabile’: questo governo non è ricattabile, a partire dalla giustizia. A leggere certi giornali sembra che abbiamo smantellato tutti presidi della legalità”. Lo ha detto Alfredo Mantovano alla festa di Tempi.

“Tutti i sindaci, inclusi quelli del Pd, hanno salutato con un ‘finalmente’ il varo di una norma” sull’abolizione dell’abuso d’ufficio, ha aggiunto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio.