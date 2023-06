Ucraina: Mosca, ‘esportiamo prodotti alimentari anche senza accordo su grano’

Mosca, 16 giu. (Adnkronos) – La Russia non vede alcun vantaggio nell’essere parte dell’accordo sul grano del Mar Nero, ma continuerà ad adempiere alla sua missione umanitaria di esportare prodotti alimentari verso i mercati esteri. Lo ha dichiarato alla Tass la vice primo ministro russa Viktoria Abramchenko.

“Vediamo che questo accordo sul grano non comporta alcun vantaggio per la Russia – ha spiegato la vice premier – Ma, allo stesso tempo, stiamo adempiendo a tutti i nostri obblighi. Ci rendiamo conto che dei prodotti alimentari extra che abbiamo, quelli che possiamo vendere a livello globale, hanno molto bisogno i nostri partner, paesi amici, paesi in via di sviluppo e grandi paesi. Ecco perché, ovviamente, continueremo ad adempiere alla nostra parte umanitaria della missione di fornire cibo”.