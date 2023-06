Ucraina: Isw, ‘guerra elettronica russa complica controffensiva di Kiev’

Washington, 16 giu. (Adnkronos) – I sistemi di guerra elettronica russi impedirebbero alle truppe ucraine di utilizzare munizioni guidate da Gps ad alta precisione e interromperebbero gravemente le comunicazioni radio di Kiev. Lo afferma l’Institute for the Study of War (Isw). Secondo gli analisti americani, i mezzi russi di guerra elettronica sono un fattore chiave che complica la controffensiva delle truppe ucraine nella regione di Zaporozhzhia. In particolare, un blogger militare russo ha sottolineato che le truppe di Mosca utilizzano i complessi Murmansk-Bn Ew per disabilitare i sensori delle apparecchiature di ricognizione aerea ucraine e i complessi Krasukha-4 EW per sopprimere la comunicazione con i segnali satellitari entro un raggio di 300 km.

L’Isw aveva già valutato che l’equipaggiamento di guerra elettronica russo è di cruciale importanza nel ‘complicare’ i contrattacchi ucraini nella direzione di Zaporizhzhia. Tuttavia, non è chiaro, ha osservato l’istituto, se le tattiche di guerra elettronica di successo siano il risultato di capacità superiori o di una migliore applicazione di questi complessi.