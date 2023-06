Rai: Gasparri, ‘Amadeus paghi propri errori’

Roma, 16 giu. (Adnkronos) – “Apprendo sui vari organi di stampa che i nostri sospetti avanzati sulla pubblicità occulta di Instagram a Sanremo erano fondati. L’Agcom infatti ha multato la Rai con una somma di 170mila euro dopo il comportamento scorretto del noto conduttore. Ora Amadeus dimostri che è in grado di assumersi le proprie responsabilità. Perché la Rai dovrebbe pagare per i suoi errori con i soldi dei tanti cittadini che pagano il canone? Se, come dice l’Agcom, Amadeus ha utilizzato privatamente gli spazi pubblici è giusto che paghi lui stesso la multa. Pertanto, come membro della Commissione di Vigilanza, chiederò con una interrogazione delucidazioni su questa vicenda augurandomi che, alla fine di questa storia, a rimetterci non siano le tasche dei cittadini”. Così il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, componente della Commissione di Vigilanza Rai.