Roma, 16 giu (Adnkronos) – “Caro ministro Musumeci, l’Emilia Romagna non è un set per foto e riprese. Ci sono Sindaci, cittadini, imprese che aspettano ormai da un mese la nomina di un Commissario e le risorse vere per la ricostruzione e la ripresa. Con offese e arroganza non si va lontano”. Lo ha scritto su Twitter Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei deputati.