Calcio: Smalling, ‘con Mou alzato il livello, abbiamo proprietà che tiene al club’

Roma, 16 giu. (Adnkronos) – “Josè Mourinho ha una grandissima presenza e una grandissima reputazione, ma, ovviamente, lo conoscevo già da prima. Quando è arrivato alla Roma ho capito subito che avrebbe aiutato ad alzare il livello della squadra”. Lo dice Chris Smalling, difensore inglese, ai canali ufficiali giallorossi, dopo l’annuncio del rinnovo del suo contratto fino al 2025. “Già l’anno scorso abbiamo raccolto i frutti del lavoro, quando abbiamo vinto la coppa, e anche in questa stagione abbiamo alzato il livello. Quando c’è una persona come lui, un vero leader e un punto di riferimento, non può che essere una cosa positiva”.

“È molto importante che la proprietà creda nel club e che tenga fede alle proprie promesse, come qui. I miglioramenti sono sotto gli occhi di tutti -aggiunge il difensore- i proprietari tengono molto al club, curano tutto: dal centro sportivo, in termini di organizzazione e fuori dal campo. Le squadre possono avere diversi tipi di rapporto con le proprietà, ma io non posso che spendere belle parole per i Friedkin. Li vediamo alle partite e durante gli allenamenti, siamo fortunati ad avere dei proprietari così coinvolti. Anche il rapporto con i tifosi è ottimo, perchè vedono che la proprietà tiene alla Roma”.

“Quando incontri le persone e percepisci la loro passione resti colpito. Lo sento da quando sono arrivato e quando cammino per strada, a Roma si vive di calcio. È qualcosa che mi motiva ancora di più. È una grande responsabilità, ma ti esalta. I tifosi cantano dal primo all’ultimo minuto, indipendentemente da quanto duri la partita. Siamo fortunati ad avere questo ambiente, anche lo staff vive con passione, quando lo capisci ti rendi conto che è speciale. Gioco da molto tempo, non si vive tutto questo in altri club”, conclude Smalling.