Calcio: Ibra a Raiola, ‘ho vissuto un sogno, grazie di tutto Mino, sono stato creato da te’

Roma, 16 giu. (Adnkronos) – “È iniziato con un sogno. Un sogno che si è trasformato da ‘impossible’ in ‘I’m possible’. Sono nato a Malmoe. Cresciuto ad Amsterdam. Diventato più saggio a Torino. Sono diventato un leone a Barcellona. Sono cresciuto a Milano e ho avuto nuove prospettive a Parigi. Ho guadagnato resistenza a Manchester e mi sono divertito a Los Angeles. E poi finalmente ho trovato pace, nella mia nuova patria a Milano”. Lo scrive Zlatan Ibrahimovic, che ha annunciato da poco il ritiro dal calcio giocato, sul suo profilo Facebook.

“Sono stato creato da te (Raiola, ndr). E l’eredità che spero di lasciarmi alle spalle sono tutti i nuovi Zlatan creati da me. Tutti quelli che hanno il cuore da leone. Tutti quelli che hanno il fuoco ardente negli occhi. Tutti quelli che capiscono veramente che l’impossibile non è niente. Grazie di tutto. Mino, ce l’abbiamo fatta! La corsa è finita. È stato un viaggio fantastico. Mi manchi”, conclude lo svedese.