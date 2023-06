Calcio: Gewiss Stadium di Bergamo vince il Most Valuable Field della Serie A 2022/23

Roma, 16 giu. (Adnkronos) – Il Gewiss Stadium di Bergamo vince il Most Valuable Field della stagione sportiva 2022/2023. Lo annuncia con un comunicato la Lega Serie A. Anche per il Campionato appena concluso, i terreni di gioco della Serie A sono stati giudicati al termine di ogni giornata in base alla resa tecnica e prestazionale, nonché estetica, al fine di assegnare il Most Valuable Field della stagione. La classifica finale, determinata grazie ai voti del capitano della squadra ospite, del direttore di gara, del regista della produzione televisiva dell’evento e dei tecnici agronomici della Lnpa, ha dunque determinato i tre migliori terreni di gioco della Serie A TIM 2022/2023: Gewiss Stadium di Bergamo (Mvf); Mapei Stadium Città del Tricolore di Reggio Emilia; Stagio G. Zini di Cremona.