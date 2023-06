Banche: Miatello (Risparmiatori), ‘su aumento indennizzo azionisti Fir concreti come mai prima’

Roma, 16 giu. (Adnkronos) – “Bravi, fulminei e concreti come mai accaduto prima”. E’ quanto dice all’Adnkronos Patrizio Miatello, responsabile dell’associazione dei risparmiatori ‘Ezelino terzo da Onara’, nel commentare l’aumento dell’indennizzo del Fir per gli azionisti al 40% contenuto nell’emendamento 4.17 a prima firma Ottaviani al dl enti pubblici. “Un particolare grazie ai parlamentari”, aggiunte Miatello.

“E’ un buon risultato – dice poi in un video pubblicato sui social – perché chi ha preso l’inziiale indennizzo del 30% potrà prendere un ulteriore 40%. E’ un buon risultato – aggiunge – anche perché c’erano tutte una serie di problematiche e rischi che sono stati risolti grazie al lavoro dei parlamentari, dando velocità e concretezza come mai prima e capendo che molte di quelle 140mila famiglie da oltre due anni aspettavano quel qualcosa in più proprio perché in estremo bisogno. Ora attendiamo l’iter e come sarà pubblicato in Gazzetta uffiiale daremo le istruzioni su come procedere”, conclude Miatello.