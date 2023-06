Arena Verona: tutti in piedi per Sophia Loren, ingresso con Sangiuliano

Verona, 16 giu. -(Adnkronos) – Tutti in piedi all’Arena di Verona per l’ingresso di Sophia Loren, madrina della cerimonia per il centenario del festival. La star italiana più famosa nel mondo è entrata accompagnata dal ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. La standing ovation è stata accompagnata da lunghi e ripetuti applausi. Con la grande attrice anche il figlio Carlo. Tra i primi a salutare la diva è stato il presentatore televisivo Amadeus.

Pochi minuti dopo sull’Arena l’esibizione delle Frecce Tricolori con due sorvoli e l’inno nazionale eseguito dal coro con vestiti verdì, bianchi e rossi.