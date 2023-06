Ucraina: Peskov, ‘intenzione di Scholz e Macron di parlare con Putin piuttosto ipotetica’

Mosca, 15 giu. (Adnkronos) – Le parole del cancelliere tedesco Olaf Scholz e del presidente francese Emmanuel Macron sul voler parlare con il presidente russo Vladimir Putin implicano una possibilità piuttosto ipotetica. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, spiegando alla tv russa che “sia il signor Scholz che il signor Macron hanno ripetutamente affermato” questa loro volontà, ma la loro è per lo più “un’intenzione ipotetica”.

Peskov ha sottolineato: “Comunicare è assolutamente normale nelle relazioni internazionali. Anche nei momenti più difficili, la comunicazione tra i capi di Stato è una cosa normale”. Secondo Peskov, sarebbe positivo se tale comunicazione tra i leader dei paesi avesse luogo. “Forse, almeno per un secondo, ciò consentirebbe a Berlino di liberarsi dei paraocchi che non consentono di valutare con sobrietà la situazione”, ha detto il portavoce.