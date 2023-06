Ucraina: Le Pen, ‘Crimea è parte della Russia, non ha a che fare col conflitto’

Parigi, 15 giu. (Adnkronos) – La Crimea è una parte inseparabile della Russia e non ha nulla a che fare con il conflitto in atto in Ucraina. Lo ha dichiarato alla radio France Info Marine Le Pen, leader di Rassemblement Nationale, il partito dell’estrema destra francese. “La Crimea non ha nulla a che fare con il conflitto in Ucraina”, ha affermato. “Gli abitanti della Crimea hanno deciso di unirsi alla Russia. Questa scelta è stata condivisa anche dagli ex presidenti francesi Nicolas Sarkozy e Valery Giscard d’Estaing, e anch’io la penso come loro, che questo problema non ha nulla a che fare con il conflitto odierno in Ucraina”.

La Le Pen ha sottolineato che considera la Crimea parte della Russia. “Lo dico già da 10 anni e non ho cambiato idea”, ha aggiunto, insistendo sul fatto che “la questione del Donbass dovrebbe essere centrale nei colloqui per risolvere il conflitto in Ucraina”.