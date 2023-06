Sport: Abodi, ‘Collegio Garanzia centrale per gli sport professionistici’

Roma, 15 giu. – (Adnkronos) – “Si ribadisce la centralità del Collegio di Garanzia in unico grado e nel merito. Questa norma prevede che si consolidi questo ruolo per gli sport professionistici superando la condizione di precarizzazione determinata dalla necessità, anche per i dilettanti, di dover assumere determinazioni finali in un tempo breve, come avvenuto durante il periodo del Covid”. Lo dice il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo il Cdm.