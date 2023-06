Roma: Renzi, ‘a p.Chigi firmai legge su omicidio stradale, basta follie alla guida’**

Roma, 15 giu. (Adnkronos) – “Quando ero a Palazzo Chigi ho firmato la legge sull’omicidio stradale, per punire chi si mette alla guida sotto effetto di alcool o stupefacenti. Ricordo le critiche di allora ma anche la commozione delle famiglie delle vittime”. Così Matteo Renzi su twitter.

“Quello che è successo a Roma ieri, con la morte del piccolo Manuel, rientra pienamente nella casistica dell’omicidio stradale. E il fatto che i protagonisti dell’incidente stessero girando un video per YouTube per aumentare le visualizzazioni rende la circostanza ancora più atroce. Vi prego: la sicurezza stradale è troppo importante. Sembra una frase algida e banale ma ce ne rendiamo conto solo quando succede qualcosa a un amico o a un parente. Basta follie alla guida. Basta!”.