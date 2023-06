Moda, Mandarina Duck lancia a Firenze la collezione SS24

FIRENZE (ITALPRESS) – Mandarina Duck presenta la collezione SS24 ispirata al sogno californiano e ai suoi tramonti con un evento esclusivo al Giardino Corsini, nel cuore di Firenze. Il giardino rinascimentale, disegnato e realizzato nel 1620 dall'architetto Gherardo Silvani, ha rappresentato la cornice ideale per celebrare la nuova colorata e vivace collezione di Mandarina Duck, con un party alla presenza degli attori Cristiano Caccamo, Marco Rossetti, Giancarlo Commare e Ludovico Tersigni.

La collezione, ispirata alla California, è un mix di zaini, trolley e pelletteria ed è caratterizzata da un design moderno e contemporaneo. Tutti i prodotti proposti sono dei compagni di viaggio per un'estate all'insegna del comfort, senza rinunciare allo stile ricercato e senza tempo del brand.

Molteplici le novità lanciate in questa collezione, come la linea Summer Duck realizzata in tela di cotone pregiato e i trolley Flyduck e D-Drop 2.0.

I grandi classici, i prodotti must-loved, vengono invece proposti in nuove combinazioni, design e colorazioni, risaltandone qualità di stile e versatilità. La collezione SS24 si colora di tonalità calde e brillanti che richiamano la golden hour, ma vengono anche proposte sfumature più vivaci e frizzanti dall'effetto metallizzato e sparkling.

