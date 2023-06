Inaugurato a Roma l’unico centro per la formazione teorica e pratica rivolta ai professionisti sanitari che praticano medicina estetica

Roma, 13 apr. (Adnkronos Salute) – Dermatologi, medici estetici, chirurghi plastici e maxillo-facciali: saranno loro a formare gratuitamente i futuri specialisti della bellezza nella sede del nuovo Allergan Aesthetics Center of Excellence, il primo ed unico spazio interamente dedicato alla formazione teorica e pratica dei medici estetici. Fortemente voluto e realizzato in poco più di un anno da Allergan Aesthetics, la divisione di medicina estetica di AbbVie, il centro è stato presentato oggi alla stampa nella sede innovativa e tecnologica di Viale dell’Arte, nel quartiere Eur di Roma.

“Siamo l’azienda che ha creato il mercato della medicina estetica e che ne ha guidato i continui cambiamenti – afferma Jelena Petrovic, General Manager e Amministratore Delegato Allergan Aesthetics -. Ancora oggi lavoriamo ogni giorno per cogliere le nuove esigenze di medici e pazienti e darne risposta attraverso l’innovazione, cruciale per un settore in continua evoluzione come la medicina estetica”. “Innovazione è la parola d’ordine per Allergan Aesthetics, da sempre – prosegue Petrovic -. Questo per noi è un valore che si fonda su due grandi pilastri: l’innovazione per la formazione e l’innovazione delle nostre soluzioni. Entrambi mostrano il nostro impegno di mettere il paziente al centro di tutto ciò che facciamo: medici esperti e preparati permettono di aumentare la soddisfazione del paziente grazie a piani di trattamento sicuri e personalizzati. Ci impegniamo per una medicina estetica moderna, sicura e personalizzata ed investiamo nella ricerca e sviluppo costante di soluzioni all’avanguardia”.

“I pilastri della medicina estetica del futuro, ovvero innovazione e formazione – sottolinea Fraser Halscheid, vicepresidente Allergan Aesthetics per l’Europa e Canada – sono l’impegno di Allergan Aesthetics da sempre, oggi ancora di più. Questo incontro rappresenta il nostro contributo alla medicina estetica e alla formazione di qualità, in grado di avere un impatto significativo sulla vita dei pazienti che mettiamo sempre al centro, in tutto ciò che facciamo, investendo con orgoglio tanto nella formazione quanto nell’innovazione di prodotto”.

Il comitato scientifico multidisciplinare di 21 esperti di fama nazionale e internazionale – dettaglia una nota – ha messo a punto un programma di formazione basato su 4 curricula complementari che accompagnano il percorso del medico: dalle conoscenze metodologiche di base, indispensabili per le pratiche di medicina estetica, fino alle competenze più avanzate di business management. Un percorso di formazione realizzato dai medici, per i medici, un luogo unico dove creare un network di professionisti, scambiarsi informazioni e conoscenze per una formazione avanzata al servizio dei pazienti.

Presso l’Allergan Aesthetics Center of Excellence i discenti avranno a disposizione sale dedicate alla formazione face-to-face, alle live injection e dotate delle più avanzate tecnologie. Obiettivo: formare al meglio i professionisti sanitari affinché possano soddisfare i propri pazienti garantendo elevati standard di sicurezza grazie alle oltre 11 tipologie di corsi e workshop interattivi diversi per una formazione completa.

“Proprio con questa finalità, nel 2013 è nato l’Allergan Medical Institute (Ami) – ricorda Djordje Stojic, Direttore dell’Allergan Medical Institute – ovvero l’Academy di formazione anche digitale di Allergan Aesthetics. Molto rinomata ed apprezzata dalla comunità scientifica globale, negli anni ha ampliato i suoi corsi, anche online, ospitando i maggiori esperti nazionali ed internazionali. Oggi Allergan Aesthetics guarda al futuro e punta in avanti con il Center of Excellence che è l’evoluzione pionieristica dell’attività di formazione di Ami: uno spazio unico dove i professionisti sanitari entrano in un network fondato sulla condivisione e conoscenza scientifica”.