(Adnkronos) – La sala stampa riapre proprio all’indomani dei funerali di Stato di Silvio Berlusconi, con il vicepremier Antonio Tajani che si presenta a sorpresa in conferenza stampa per rendere omaggio al Cavaliere e racconta: “oggi con il ministro Fitto abbiamo ricordato i tempi in cui” Berlusconi “organizzò la prima ristrutturazione di una sala stampa a cui teneva moltissimo”.