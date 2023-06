Fi: Tajani, ‘continuerà a sostenere convintamente governo’

Roma, 15 giu. (Adnkronos) – “Non è questa la sede per parlare di Fi, domani terremo una conferenza stampa. Per quanto riguarda le scelte politiche che sia io che i ministri e i parlamentari e il partito nel suo complesso faremo, continueremo con convinzione a sostenere questo governo, in modo costruttivo e propositivo. Siamo convinti che, anche sul piano internazionale, la scelta da fare è continuare a lavorare con due stelle polari: Europa e sostegno all’alleanza transatlantica”. Così il vicepremier e coordinatore di Fi Antonio Tajani, in conferenza stampa a Palazzo Chigi risponde a una domanda sul futuro di Fi dopo la morte di Silvio Berlusconi.