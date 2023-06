Calcio: Zaniolo, ‘ringrazio il ct Mancini, voglio ripagarlo in campo’

Enschede, 15 giu. – (Adnkronos) – “Noi remiamo dalla stessa parte, in Nazionale c’è gente esperta e giovane. Siamo preparati e vogliamo portare a casa la finale. Il ct Mancini? Lo devo ringraziare per tutto quello che fa e ha fatto per me. Voglio ripagarlo sul campo”. Lo dice l’attaccante del Galatasaray e della nazionale italiana Nicolò Zaniolo, a Sky Sport, a pochi minuti dalla semifinale di Nations League contro la Spagna. “Cosa occorre per battere gli spagnoli? Bisogna fare una grande fase difensiva, loro sono una squadra di palleggiatori. Sarà una partita equilibrata, vogliamo vincere”, ha concluso.