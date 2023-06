Calcio: Bellingham, ‘è il giorno più bello della mia vita, un onore la maglia di Zidane’

Roma, 15 giu. (Adnkronos) – “E’ il primo giorno nel più grande club del mondo, il giorno più importante della mia vita. Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno portato qui. E grazie alla mia famiglia. Infine, Hala Madrid!”. Lo dice Jude Bellingham durante la sua presentazione come nuovo acquisto del Real Madrid. Il centrocampista indosserà il numero 5, già maglia di Zinedine Zidane. “Ammiro molto Zidane ed è un numero che mi ispira. Non voglio essere come lui, perché sono diverso, ma sono felice di indossarlo. E’ un onore”.

Quanto al nuovo mister, Carlo Ancelotti: “ho parlato con lui. E’ un allenatore incredibile. Sono felicissimo che mi voglia nella sua squadra. I soldi non sono così importanti per me, non ci penso mai quando prendo questo tipo di decisioni. Il calcio è lo sport che amo”.