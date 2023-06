Il mercato per ora è arido e questo rischia di complicare i piani del Benevento che ha bisogno di fare piazza pulita nell’organico, senza però contraccolpi eccessivi per il bilancio. In questo momento, Carli sta coltivando l’arte della pazienza, nonostante abbia l’esigenza di iniziare a liberare spazio nella rosa, per far posto ai primi nuovi innesti da mettere a disposizione di Andreoletti. La prima settimana di confronti e incontri con gli agenti dei calciatori non ha portato grosse novità.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia