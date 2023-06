L’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento ha indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato, per mesi otto e comunque non oltre l’espletamento del concorso in itinere, di 6 posti di Dirigente Medico disciplina Medicina D’Emergenza – D’Urgenza.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia