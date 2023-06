Un futuro tutto da decifrare per dare un senso alla sua maglia giallorossa e alla sua avventura, fin qui mai sbocciata con i colori del Benevento. Krzysztof Kubica è tra gli osservati speciali in casa Strega, dopo una stagione complicata per minuti e rendimento appesantita ulteriormente da una retrocessione che rischia di lasciare a lungo il segno sul club di via Santa Colomba. Un talento mai sbocciato, circondato dalle difficoltà di gestione dello spogliatoio che ha visto alternarsi quattro allenatori dall’inizio alla fine di un campionato disastroso, concluso all’ultimo posto.

