Consiglio comunale monotematico venerdì ad Apice. Una seduta importante, chiamata ad approvare la relazione conclusiva della commissione di studio per il centro storico. Si tratta, insomma, di cristallizzare il lavoro dell’organismo nato esclusivamente per elaborare soluzioni per il rilancio di Apice vecchia. Passo indispensabile per la pubblicazione del bando.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia