Ucraina, missili russi su città natale di Zelensky: “Morti e feriti”- Video

Kiev, 13 giu. (Adnkronos/Dpa) – Un attacco aereo russo ha colpito un quartiere residenziale nella città di Kryvyi Rih, nel sud dell’Ucraina, città natale del presidente Volodymyr Zelensky, provocando un numero imprecisato di vittime tra i civili.

Su Telegram il governatore militare della regione di Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, ha riferito di “morti e feriti”. “Un altro atto terroristico dei russi che prende di mira il settore residenziale. Di notte. Insidioso. Crudele”, ha scritto Lysak si legge su Ukrinform. Il bilancio è di almeno tre morti e 25 feriti, denunciano le autorità locali. Secondo Lysak “tre missili da crociera sono stai abbattuti”, ma altri no e “sono stati danneggiati obiettivi civili”. “Tre delle persone che si trovavano in un palazzo di cinque piani sono state uccise e 25 persone sono rimaste ferite, 19 delle quali – stando all’aggiornamento – sono ora ricoverate in ospedale”.

“Altri missili terroristici, gli assassini russi continuano la loro guerra contro edifici residenziali, città e persone normali”, scrive su Twitter il presidente ucraino Zelensky che pubblica un video dopo il denunciato attacco missilistico che ha colpito Kryvyi Rih, sua città natale nel sud dell’Ucraina. “Purtroppo ci sono morti e feriti – aggiunge Zelensky – Continuano le operazioni dei soccorritori a Kryvyi Rih”. Con le condoglianze “a tutti coloro che hanno perso i loro cari”, il presidente ucraino ripete che “i terroristi russi non saranno mai perdonati e dovranno rispondere per ogni missile lanciato”.

“Kryvyi Rih. Colpito un palazzo con appartamenti. Tre morti e 25 feriti, un numero imprecisato di persone sotto le macerie. E questo genere di cose accadono ogni notte. Perché la Federazione russa sta platealmente distruggendo l’Ucraina”, scrive su Twitter Mykhailo Podolyak, consigliere del capo dell’ufficio del presidente ucraino. “Capisco che seduti a migliaia di chilometri di distanza dall’Ucraina si possa parlare di ‘geopolitica’, di ‘accordo’ – prosegue Podolyak – E permettere la furia del ‘mondo russo’. Ma le decisioni chiave dovranno comunque esser prese e la Russia è destinata a perdere e a sedersi sul banco degli imputati”.

Gli ucraini denunciano anche attacchi russi con missili lanciati nelle ultime ore in direzione della zona della capitale Kiev. Secondo quanto riferito su Telegram dall’amministrazione militare della città e riportato da Ukrinform, “nell’attacco su Kiev il nemico ha utilizzato missili da crociera Kh-101/555, solitamente lanciati dai bombardieri strategici Tu-95Ms dall’area del Mar Caspio” ma “tutti gli obiettivi nemici sono stati intercettati e distrutti dalle forze di difesa aerea nello spazio aereo intorno a Kiev”.