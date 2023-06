Carburanti, oggi stop rialzi su prezzi benzina

Roma, 13 giu. (Adnkronos) – Si fermano oggi i rialzi sui prezzi dei carburanti e della benzina, mentre le quotazioni petrolifere scivolano.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,837 euro/litro (invariato, compagnie 1,842, pompe bianche 1,826), diesel a 1,675 euro/litro (invariato, compagnie 1,682, pompe bianche 1,661). Benzina servito a 1,973 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 2,015, pompe bianche 1,888), diesel a 1,814 euro/litro (invariato, compagnie 1,859, pompe bianche 1,725). Gpl servito a 0,731 euro/litro (-1, compagnie 0,743, pompe bianche 0,718), metano servito a 1,463 euro/kg (+1, compagnie 1,463, pompe bianche 1,462), Gnl 1,257 euro/kg (-2, compagnie 1,259 euro/kg, pompe bianche 1,256 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,907 euro/litro (servito 2,158), gasolio self service 1,760 euro/litro (servito 2,024), Gpl 0,847 euro/litro, metano 1,556 euro/kg, Gnl 1,196 euro/kg.