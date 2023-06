Dietro le quinte dei colori del Milan e dal gradino più alto della società del Monza, Silvio Berlusconi ha visto incrociarsi le sue strade con quelle del Benevento solo in pochi scatti, tutti da ricordare. La morte dell’ex presidente dei rossoneri e del club brianzolo ha lasciato un vuoto importante anche all’interno del panorama calcistico italiano in cui è riuscito a scrivere pagine di storia da ricordare, in Italia ma anche in campo internazionale.

