Berlusconi: Monti, ‘sulle tasse ha indebolito lo Stato, lo ha presentato come estorsore’

Roma, 13 giu (Adnkronos) – “Una persona gigantesca, per quello che ha fatto e per come ha trasformato il Paese. Una grande responsabilità esercitata con tanti effetti positivi. Ma ha avuto anche, nel rapporto tra Stato e cittadini, effetti moto negativi”. Lo ha detto Mario Monti a Radio Anch’io su Silvio Berlusconi. “Ha indebolito l’autorita dello Stato, presentandolo come un estorsore, con una condanna radicale dell’istituto della fiscalità, della tassa -ha detto l’ex premier-. A nessuno piace pagare le tasse se una persona così autorevole, in quella posizione, usa una espressione come ‘lo Stato mette le mani nelle tasche degli italiani’ non è un bel messaggio”.