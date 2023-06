– Cambiano direttore dei lavori e Rup (responsabile unico del procedimento) del progetto in corso di realizzazione a piazza Cardinal Pacca. O, più precisamente, il direttore dei lavori incaricato finora, l’architetto Antonella Moretti, assume le funzioni di Rup, finora in capo all’ingegnere Luigi De Marco, nel mentre il dirigente del settore lavori pubblici, architetto Antonio Iadicicco, eredita il ruolo svolto dalla Moretti. Ieri mattina, in commissione Pics, l’esordio di quest’ultima, con l’anticipazione di come l’amministrazione, di concerto con la Soprintendenza, intenda operare in merito all’intervento su quell’area della città.

