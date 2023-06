“Il report Agenas di cui si è discusso riguarda anni precedenti al mio mandato. Adesso gli indicatori sono in miglioramento. Stiamo lavorando, i dati che abbiamo portato in Regione sono positivi, ci sono delle cose da migliorare, per aumentare i livelli di utilizzo delle sale operatorie, con un maggiore numero di anestesisti ed in tal senso abbiamo avviato concorso per undici medici anestesisti. Speriamo di poterli assumere. Per il Pronto Soccorso stiamo verificando come procedere per inserire prestazioni di medici medicina generale che siano disponibili”. Così, ieri mattina, in conferenza stampa la direttrice generale Maria Morgante ha liquidato le polemiche sulla valutazione Agenas non lusinghiera per l’ospedale pubblico di Benevento.

