Movida, nuovo giro di vite: dopo mezzanotte stop alla musica all’aperto

‘Se i rumori sono forti e invadenti, e diventano nocivi per la salute di chi abita nelle vicinanze, il Comune ha il dovere di pagare i danni causati dalla movida e dal mancato rispetto delle norme di quiete pubblica’, in sintesi questa la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione che di fatto ha dato ragione ad una coppia di Brescia a cui adesso il Comune dovrà risarcire i danni. E sarà stata anche questa sentenza ad accelerare il cammino che comunque si sarebbe intrapreso anche in città andando incontro all’estate e alle tante serate all’aperto.

