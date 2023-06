Welfare: Castellone (M5S), ‘tempi maturi per reddito universale’

Roma, 9 giu. (Adnkronos) – “I tempi sono maturi per parlare di un reddito universale come strumento di libertà e di valorizzazione delle capacità di ciascuno. Prevedere un reddito universale non vuol dire non dover lavorare, ma vuol dire non dover essere schiavo di accettare un qualsiasi lavoro e vuol dire, soprattutto, avere più possibilità di realizzare il proprio progetto di vita”. Lo ha dichiarato la vicepresidente del Senato ed esponente pentastellata Maria Domenica Castellone.

“Serve un welfare sociale forte, che protegga soprattutto i più fragili. Ma va ripensato anche il modello sociale mettendo al centro la persona e la sua realizzazione”, ha aggiunto.