Roma, 9 giu. (Adnkronos) – “Bobbi e Valsecchi per aver detto velatamente che una donna ha un bel culo li hanno sospesi da Sky, mentre Fedez ha mimato un rapporto omosessuale sul palco di Sanremo e nessuno ha detto nulla. In tanti faranno la disdetta all’abbonamento di Sky”. Così in una tweet l’eurodeputato della Lega, Angelo Ciocca, commentando quanto appreso dalla stampa sulla sospensione dei due commentatori sportivi della Formula 1.