Stilista Bendana: “Nella mia collezione è racchiusa molta cura per dettagli”

Venezia, 9 giu. (Adnkronos) – “La mia collezione si chiama Sky, è una collezione in cui si potranno vedere diversi tipi di transizioni tra i toni del bianco, del blu e del nero. È una collezione molto bella perché in essa è racchiusa molta cura dei dettagli attraverso la lavorazione con le perline, con le piume e gli abiti sono estremamente elaborati e belli”. Queste le parole dello stilista latino-americano Erick Bendana, a margine della II edizione del ‘Concierto de Moda Internacional de Venecia’ (Cmiv), ideato e diretto dalla creatrice di eventi Antonia Jean, inserito ufficialmente nel programma de ‘Le Città in Festa 2023′ del Comune di Venezia.

L’evento, in corso dal 9 all’11 giugno, è stato organizzato grazie al prezioso sostegno dello Studio Legale Branchicella di Roma ed è l’occasione per l’alto artigianato di stilisti latino-americani di tornare ad affascinare la città di Venezia: “Una delle cose più belle dell’essere qui a Venezia è poter vivere con questa cultura come fonte d’ispirazione, fonte, che solo Venezia può offrire, in quanto unica e incomparabile”, conclude Bendana.