L’amministrazione comunale si è posta l’obiettivo di procedere ad un adeguamento strutturale dell’intero impianto dello stadio, con la copertura integrale del “Ciro Vigorito”, intervento per la cui realizzazione si sta provando a reperire le risorse per la progettazione. Ciò significa che non è possibile, allo stato, indire una procedura di evidenza pubblica per la concessione decennale dell’impianto.

