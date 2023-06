Sostenibilità, al Forum Legal Next promosso da Deloitte Legal uno dei temi centrali

Milano, 9 giu. (Adnkronos) – Al Forum Legal Next promosso da Deloitte Legal uno dei temi centrali è stata la sostenibilità. “Le tematiche ESG sono non solo sull’agenda del management delle organizzazioni – ha spiegato Josephine Romano, Deloitte Legal Responsabile Corporate Compliance, ma sono delle tematiche su cui in questo momento si sono concentrati gli amministratori delegati, i top management, per la messa a terra, di queste tematiche. L’aspetto della strategia di sostenibilità, è fortemente collegata alla strategia di business e al modello di business. Probabilmente stiamo assistendo ad un’accelerazione dell’attenzione verso questi temi anche sull’onda della direttiva sulla corporate sostenibile, che è entrata in vigore lo scorso gennaio 2023 e che ha introdotto degli obblighi di rendicontazione molto più di dettaglio rispetto alla direttiva antecedente. Non solo ha dettagliato maggiormente gli adempimenti di rendicontazione, ma anche chiesto di andare a predisporre un piano strategico della sostenibilità che si deve necessariamente parlare con il piano strategico di business”.

L’esperienza del mercato ci ha insegnato che “la sostenibilità senza performance non ha impatto e che la performance senza sostenibilità non ha futuro”. Queste sono le parole di Giovanna Rosato, Head of Compliance Italy & Greece – General Secretary presso Danone ha voluto evidenziare come sostenibilità e business risultino vincenti se strettamente connessi. In quest’ottica essere Società Benefit significa incarnare un modello che consente di procedere con coerenza verso la realizzazione di entrambi gli obiettivi. Per far questo il supporto della compliance nella definizione di una governance disegnata su misura è fondamentale per creare basi solide per l’attuazione concreta delle strategie di sostenibilità e commerciali”.

“Sostenibilità significa focalizzare le risorse su investimenti ad alto impatto per ridurre perdite e consumi energetici – ha dichiarato Stefano Ottolini Direttore Generale Padania Acque Spa – e perseguire un modello sempre più circolare nella gestione della risorsa acqua, ovvero migliorare la raccolta delle acque meteoriche, aumentare il riuso delle acque reflue e incrementare il recupero di materia o energia dei fanghi di depurazione”.

“La legislazione che ha introdotto in Italia il modello delle società benefit – il commento di Barbara Pontecorvo Responsabile Sede di Roma Deloitte Legal – è diventato un modello a livello internazionale perché è un modello estremamente innovativo ed efficace per declinare i principi di sostenibilità. Le undici società del network di Deloitte oggi sono società benefit, questo diventa un elemento fondamentale per la strategia del nostro network italiano perché consente di declinare all’interno dello statuto quelli che sono gli obiettivi di impatto, ovvero l’impatto sul territorio sull’ambiente e sulle persone che si affiancano agli obiettivi di profitto che rimangono chiaramente principali delle nostre società”.