Sci: Fondazione Cortina presenta bilancio stagione invernale e progetti estivi

Roma, 9 giu. (Adnkronos) – È un bilancio positivo quello degli eventi che hanno caratterizzato la stagione invernale di Cortina d’Ampezzo, teatro di numerose gare internazionali e test events, a cominciare dalle Coppe del Mondo di sci alpino femminile e maschile. Solamente i due appuntamenti di Coppa hanno richiamato nella conca ampezzana migliaia di persone e hanno avuto una forte risonanza mediatica. Nei giorni scorsi Fondazione Cortina, l’ente organizzatore dei grandi eventi sportivi nella conca ampezzana e braccio operativo regionale per le prossime Olimpiadi e Paralimpiadi del 2026, ha presentato i risultati ai propri partner e sponsor. Lo annuncia Fc in una nota.

Dopo i buoni risultati della passata stagione, la Fondazione si sta occupando dell’organizzazione degli eventi che si terranno nella conca ampezzana quest’estate: i Campionati del mondo di sci d’erba e il Campionato italiano estivo di bob e di skeleton open, ovvero aperto anche ad atleti stranieri. I primi, in programma dal 29 agosto al 2 settembre e organizzati in collaborazione con lo Sci Club Cortina e GtBell1 e con la società di impianti ISsta, prevedono competizioni in diverse discipline: superG, supercombinata, slalom e gigante. Dal 13 al 16 settembre invece, si terranno le gare estive di spinta di bob e di skeleton, con il supporto del Bob Club Cortina: sull’impianto di spinta “Renzo Alverà” di Fiames, gli atleti competeranno per i titoli italiani di bob maschile a due e bob maschile a quattro, monobob femminile e skeleton maschile e femminile.

“La nostra Fondazione ha l’obiettivo di organizzare iniziative ed eventi che possano avere un impatto positivo sul territorio bellunese e del Veneto tutto, anche grazie alla fondamentale collaborazione con i nostri partner e sponsor che ci sostengono con convinzione e passione contribuendo a valorizzare le eccellenze e le sue imprese” – è il commento di Stefano Longo, Presidente di Fondazione Cortina. “Stiamo lavorando per potenziare e sviluppare il sistema Cortina, affinché possa diventare un punto di riferimento per lo sport a livello nazionale e internazionale in tutte le stagioni”.

“Fondazione Cortina è un incubatore importante di eventi sportivi e culturali di qualità, che ha dimostrato di saper organizzare manifestazioni strategiche per il territorio con un occhio attento alla sostenibilità”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. “Lo scorso inverno Cortina, il territorio e Fondazione sono stati protagonisti di gare internazionali e eventi test che hanno attirato migliaia di partecipanti e appassionati, un’esperienza messa a disposizione di Fondazione Milano-Cortina 2026 in vista delle prossime Olimpiadi. La sfida è far ampliare l’offerta sportiva anche durante la stagione estiva e in quelle che sono considerate ‘basse stagioni’ erroneamente”, conclude Zaia.