Migranti: Tinagli (Pd), ‘accordo deludente per Italia, Dublino resta’

Roma, 9 giu. (Adnkronos) – “Si entra finalmente nel negoziato sul tema annoso dei migranti, e questo è un bene, ma il contenuto del testo è deludente per il nostro Paese: non c’è il superamento di Dublino e l’Italia risulta ancora più vincolata a procedure complesse e onerose, e la solidarietà reale tra paesi europei, che dovrebbe essere basata sulla corresponsabilità e la ripartizione obbligatoria delle quote è totalmente assente. E mi spiace che il governo italiano non abbia lottato per questo principio”. Così l’eurodeputata del Pd Irene Tinagli, presidente della commissione per i problemi economici e monetari a Bruxelles, a Rainews.

“Quando si aprirà il successivo confronto tra il testo del Consiglio e le istanze del parlamento non sarà facile perché quest’ultimo ha una posizione sul tema della solidarietà molto più forte e ambiziosa, sia tra Stati membri che nei confronti di persone in stato di grave fragilita’. I problemi ci sono e restano. A quanto apprendiamo non ci sono nemmeno deroghe a famiglie e minori, che è un fatto gravissimo”, conclude Tinagli.