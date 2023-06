Roma, 9 giu. (Adnkronos) – “Il patto migrazioni non è un buon patto, né per l’Italia né per le persone. Poca solidarietà, no obbligo redistribuzione (paghi 20 mila euro e via, vergogna), centri chiusi destinati a collasso. Però l’Italia non vota con Polonia e Ungheria. La realtà segna un punto contro la propaganda nazionalista”. Così su Twitter Giuseppe Provenzano, responsabile Esteri, Europa e cooperazione internazionale della segreteria Pd.