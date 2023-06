“Leader per forza. Storie di leadership che attraversano i deserti”, il 12 giugno la presentazione del libro di Antonio Funiciello

Roma, 9 giu. (Adnkronos/Labitalia) – L’International corporate communication hub presenta il nuovo libro ‘Leader per forza. Storie di leadership che attraversano i deserti’ di Antonio Funiciello, edito da Rizzoli, il prossimo lunedì 12 giugno alle 18 presso Palazzo Wedekind sito in Piazza Colonna, 366 a Roma. In seguito ai saluti di indirizzo a cura del segretario generale di Icch Pierangelo Fabiano, interverranno, oltre l’autore: Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario di stato alla Presidenza del Consiglio, Fabio Tamburini, direttore, Il Sole 24 Ore.

L’incontro, che nasce dall’analisi sul tema leadership di Antonio Funiciello, sarà occasione di un autorevole dibattito tra figure di primo piano con alle spalle anni di esperienza istituzionale e manageriale, che hanno scelto di dedicare la propria vita alla più alta missione di servire lo Stato e garantire il benessere del Paese.

Dal confronto tra le diverse figure presenti nel libro forgiate ed emerse dalla lotta politica, è possibile riconoscere quale sia la vera forza della buona leadership – la disposizione a voler imparare a diventare leader, la fedeltà a una causa, la capacità di delega contro ogni narcisistico accentramento, l’abilità di pianificare senza affidarsi alle proprie intuizioni, saper giocare di sponda, il rispetto degli avversari, la dissidenza come scintilla dell’azione trasformativa.